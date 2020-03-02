السعودية تطلب (130) ألف رأس من الماشية السودانية

كشف وزير الثروة الحيوانية، د. علم الدين عبد الله أبشر عن تلقيهم طلبات استيراد من المملكة العربية السعودية تقدر بنحو (130) ألف رأس مبدئياً، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الطلبات.

وأكد أبشر في تدشين حقن وتطعيم الضأن الحي بمحجر أم درمان بحسب صحيفة السوداني أمس، إنفاذهم للاشتراطات المتوافق عليها مع الجانب السعودي، بتطعيم الماشية ضد “حمى الوادي المتصدع”.

وأشار أبشر إلى أن المواشي ستمكث فترة شهر بالمحاجر قبل التصدير، معتبراً استئناف الصادر للسعودية “فاتحة خير” لأنها تعد من أكبر الأسواق للماشية السودانية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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