رئيس القضاء تضع حجرالاساس غدا لمجمعات محاكم بالجزيرة

تبدأ مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء غدًا الثلاثاء زيارة لولاية الجزيرة تستغرق يومًا واحدًا تضع خلالها حجر الأساس لمجمع محاكم أبو عشر بمحلية الحصاحيصا ومجمع محاكم المسيد بمحلية الكاملين، إضافة لزيارة عدد من مجمعات المحاكم بالولاية.

وأكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد من الجهاز القضائي بالولاية برئاسة الاستاذة مها شاع الدين رئيس الجهاز القضائي بالولاية، أكد التزامه بتذليل كل العقبات التي تعترض أداء المحاكم بالولاية .

وجدد ترحيبه بزيارة رئيس القضاء للولاية وحرصه على تحقيق أهدافها

سونا

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