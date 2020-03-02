مسؤولة حكومية تعول على “مبادرة جيناك يا بلد” في إحداث التغيير في السودان

عولت الدكتورة هبة محمد علي الأمين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص على “مبادرة جيناك يا بلد” في إحداث التغيير وسط الشباب والمجتمعات في السودان.

وقالت إنها تنطلق الثلاثاء في الفندق الكبير من خلال ورشة عمل تستمر لمدة يومين، وتستهدف الشباب من رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والأصغر وتهدف إلى تدريبهم وصقلهم وإعدادهم لسوق العمل. وابانت أن التقارير الدولية تشير إلى أن 90% من الوظائف تنتج من قطاع ريادة الأعمال ، وأشارت إلى مشاركة دولية وإقليمية ووزارات المالية والثروة الحيوانية والزراعة والعمل والصناعة والتجارةذات صلة بتشغيل الشباب في الورشة، مشيرة إلى انعقاد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بحضور وزارتي المالية والعمل .

وأضافت في تصريح لـ(سونا) أن المبادرة تركز على التمويل واستغلال طاقات الشباب بتنمية أفكارهم والاهتمام بسلسلة الإنتاج، والعمل بنظام النافذة الواحدة وتوظيف الشباب وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص المحلي ولجذب مستثمرين من الخارج، ونوهت إلى خطتهم في إيجاد 250 ألف فرصة عمل خلال العام.

وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء قسم حكومي خاص في الهيئة العامة للاستثمار يعنى بالقطاع الخاص حيث يتم من خلاله الاهتمام بصغار المستثمرين وبريادة الأعمال وحمايتهم وإحداث روح الإبداع والابتكار بينهم.

الخرطوم 2-3-2020 (سونا)

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