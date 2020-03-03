التحقيق مع قيادات وضباط شرطة بشأن أحداث الخميس

أعلن الناطق الرسمي للحكومة فيصل محمد صالح ان رئيس الوزراء سيتسلم نتائج التحقيق في التصدي العنيف لموكب 20 فبراير الماضي نهاية الاسبوع الجاري, وقال في تعميم صادر عن مكتب الناطق الرسمي امس ان النائب العام لم يؤد قسما امام رئيس الوزراء بشأن لجنة التحقيق في احداث “20” فبراير، واكد ان النائب العام غير مطلوب منه تأدية اي قسم جديد لانجاز اي مهام.

وأكد وفقاً لصحيفة آخر لحظة، ان لجنة التحقيق استمعت لكل الشهود بما فيهم قيادات وضباط الشرطة بموقع الاحداث، وعدد من الشهود من الاشخاص المصابين، وأبان ان اللجنة حصلت على كل التقارير الطبية من وكيل وزارة الصحة ونقابة الاطباء.. وأشار الى ان النائب العام قدم تقريراً اولياً لرئيس الوزراء، وسيقوم بتقديم التقرير النهائي نهاية الاسبوع.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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