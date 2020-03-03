(مافيا) تتصيد (840) ألف دولار تصدقها الحكومة للدقيق يومياً

شكت اللجنة التسييرية لغرفة الدقيق والمخابر بولاية الخرطوم والمعينة حديثاً من لجنة تفكيك التمكين، من “مافيا” للنظام البائد تتصيد يومياً مبلغ 840 الف دولار تصدقها وزارة المالية الولائية لتوفير الدقيق اليومي للمخابز.

وعقدت اللجنة بحسب صحيفة آخر لحظة امس اجتماعاً حاشداً دعت فيه جميع لجان الخدمات والتغيير بمحلية الخرطوم للتشاور مع اللجان للحد من ما وصفته بعمليات الفساد الكبيرة التي تطال عملية الخبز في العاصمة.

ولفت نائب رئيس اللجنة، أمام الاجتماع، ان مشاكل كبيرة متعلقة بوكلاء الدقيق منوها الى انه يوجد بالعاصمة “171” وكيلا بينهم “20” وكيلا لا علاقة لهم بالمخابز بل يستلمون حصتهم من الدقيق فقط.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



