(صحيفة السوداني) تدحض أكاذيب محجوب عروة بالوثائق

دحضت صحيفة (السوداني) بالوثائق أكاذيب أطلقها ناشر ورئيس تحرير صحيفة السوداني الدولية محجوب عروة بشأن صفقة بيع (السوداني)، وفيما كشف تقرير للصحيفة ينشر بالداخل عن تسلم عروة بتوجيه من الرئيس السابق عمر البشير لـ(20) قطعة أرض مميزة بحي الصافية ببحري بدون وجه حق ولا قانون، طالبت لجنة التفكيك بالتحقيق في قطع الأراضي التي استلمها عروة دون وجه حق بخطاب من مكتب البشير لوزير الإسكان.

وقالت الصحيفة إنه وبتاريخ الرابع عشر من مايو عام 2008م، وقع محجوب عروة على توكيل قانوني موثق وبطوعه واختياره وبكامل أهليته، وبصفته كمساهم بعدد (1500) سهم، أوكل خالد شرف الدين الطيب لينوب عنه ويقوم مقامه للقيام بكافة التصرفات القانونية (الناقلة للملكية) ومنحه الحق في سبيل ذلك مقابلة كافة الأطراف، وأضافت “وبموجب ذلك التوكيل وفي الثاني عشر من يوليو عام 2010م، مثل خالد شرف الدين محجوب عروة في التوقيع (إنابة عنه) على عقد التنازل عن الأسهم أمام الطرف الثاني (جمال الوالي) حيث باع عروة أسهمه وفقاً للعقد بمبلغ (150000) جنيه – وأقر باستلام المبلغ كاملاً، وبموجب ذلك التنازل خول عروة السلطات المختصة بتعديل الأسهم المذكورة .

صحيفة السوداني

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