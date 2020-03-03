غرفة البصات السفرية تعلن عن رفع الاضراب

كشفت غرفة البصات السفرية عن رفع إضراب سائقي البصات السفرية اليوم بعد تنفيذ جزء من مطالبهم، وأقر اصحاب شركات البصات السفرية لترضع لخسائر فادحة خلال اليومين الماضيين وقدرها بمليارات الجنيهات.

وقال الامين العام لغرفة البصات السفرية عبد الله بشير لصحيفة الجريدة تمت معالجة سحب الرخص والرشاوى من بل ادارى المرور وتعهدت النيابة بالزام شرطة المرور باعادة الرخص التي بحوزتها ولم تصل للنيابة، وقال ان اجراءات سحب الرخص تتم للسائق المخمور بموجب قانون المرور، أما فيما يتعلق بالرشاوى تم الزام السائقين بالوقوف في نقطة تفتيش واحدة فقط. واقر بمخاطر الاضراب واستدرك قائلا: لكن من حق السائق ممارسة حقهم في الاضراب ولكن ليس من حقهم التعرض لممتلكات الشركات واصحاب البصات وكذلك لا يحق لهم منع السائقين الذين امتنعوا عن الاضراب.

وكشف عن تعرض اصحاب اصحاب الشركات لخسائر فادحة بجانب تضرر المواطنين من ارتفاع سعر التعرفة، فضلا عن ان الاضراب اجبر المسافرين استخدام الهايس الشرائح مما ادى الى ادى الى وقوع الحوادث المرورية، واستشهد بحادثي الدلنج والدمازين، واعلن عن تشكيللجان لمتابعة تنفيذ مطالب الاضراب.

وقال احد اصحاب شركات البصات السفرية فضل حجب اسمه” في اليوم الاول للاضراب تم الغاء 15 رحلة الى بورتسودان بجانب 20 رحلة الى مدني، و60 رحلة الى سنجة و10 رحلات الى الابيض، و8 رحلات الى حلفا الجديدة، وذكر تم الغاء 20 رحلة الى كسلا، و25 رحلة الى كوستي.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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