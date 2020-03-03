مُقترح بزيادة وزن الخبز ورفع السعر إلى (جنيهين)

رفعت لجنة التسيير لشعبة المخابز، مُقترحاً برفع وزن الخبز إلى (90) جراماً بدلاً من (45)، على أن يكون سعر الرغيفة بـ”جنيهين”، ورهنت انتهاء أمد الصفوف بتطبيق هذا المقترح، بجانب تطبيق الخبز التجاري.

وقالت اللجنة لمصادر أمس، إنه منذ تكوينها الأسبوع الماضي التقت بوزارات التجارة والصناعة والمالية لدراسة المقترح والوقوف على الإشكالات التي تواجه المخابز، وكشفت عن تراجع كبير في توزيع الدقيق بنسبة تتجاوز (50%) بسبب خروج بعض المطاحن عن العمل.

وأضاف رئيس اللجنة عبد الرؤوف مصطفى بحسب صحيفة السوداني: “فرغنا من دراسة هذا الرأي الفني الذي رفعناه للمالية والتجارة، ونحن في انتظار القرار السياسي لحل مشكلة الخبز”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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