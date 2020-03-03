عائشة تلتقي وفد منظمة رعاة بلا حدود

أمنت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد على الدور الذي تضطلع به منظمة رعاة بلا حدود في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان.

جاء ذلك لدى لقائها بالقصر الجمهوري اليوم، وفد منظمة رعاة بلا حدود برئاسة الأستاذ جبريل موسى مدير المنظمة، والذي قال في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه تم طرح عدد من القضايا أهمها مشاركة الرعاة في عملية التفاوض التي تجري حاليا بجوبا، لعكس رؤيتهم كرعاة في مناطق التماس بولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور ، وأعلنت عضو مجلس السيادة دعمها ومساندتها للمنظمة لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها

سونا

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