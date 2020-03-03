مجلس الوزراء يستمع لتقرير حول زيارة رئيس الوزراء لكسلا

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الي تقرير من وزير الحكم الاتحادي د. يوسف ادم الضي حول زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له لولاية كسلا لحضور فعاليات اتفاق الصلح بين قبيلتي النوبة والبني عامر والوقوف على أداء حكومة الولاية وإمكانياتها والمشروعات الخدمية والتنموية.

وأشاد المجلس بنتائج زيارة رئيس الوزراء لولاية كسلا و تناول المعالجات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة لحل ازمة المشتقات البترولية والدقيق والإجراءات التي تضطلع بها الجهات المختصة في الإسراع فى معالجة هذه المشكلات للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.

الي ذلك أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون الشؤون الدينية والأوقاف تعديل لسنة ٢٠٢٠

سونا

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