فيصل: يتلقى دعوة للمشاركة فى قمة أبوظبي الثقافية

تسلم وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب، دعوة موجهة لوزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، من وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات السيدة نورة الكعبي لحضور القمة الثقافية الرابعة التي ستعقد بالعاصمة أبو ظبي في أبريل القادم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الثلاثاء، سعادة سفير دولة الإمارات العربية، السفير حمد محمد حميد الجنيبي، و تناول فيه الطرفان العلاقات المميزة بين البلدين وآفاق التعاون في مجال الثقافة والإعلام، بالإضافة للبرامج الثقافية التي تهتم بها الإمارات والوطن العربي

السوداني

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