إطلاق مبادرة “جيناك يا بلد” لتنمية الاستثمار عبر ريادة الأعمال والابتكار في السودان

أكدت الأمين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص الدكتورة هبة محمد علي على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية مقرونة بريادة الأعمال والإبتكارات.

وأشارت إلى صعوبات وعراقيل أضعفت قدرات المؤسسات رغم دورها المهم في تنمية المجتمعات . .

وأوضحت أن أهداف مبادرة تنمية مبادرة تنمية الاستثمارات المحلية عبر ريادة الأعمال والابتكار ” جيناك يا بلد” التي دشنتها الثلاثاء في الفندق الكبير تتمثل في إحداث التغيير وسط الشباب والمجتمعات في السودان، لافتة إلى أن أهداف المبادرة تشمل تغيير الهيكل التنظيمي وسن القوانين واللوائح والعمل على تكوين شراكات مع المنظمات العاملة في هذا المجال والمؤسسات المالية والحكومية لتمويل وتنمية قدرات القطاع الخاص والعمل مع منظمات المجتمع المدني لفهم معوقات القطاع والمساهمة في حلها .

وأضافت أن المبادرة تركز على التمويل واستغلال طاقات الشباب بتنمية أفكارهم والاهتمام بسلسلة الإنتاج، والعمل بنظام النافذة الواحدة وتوظيف الشباب وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص المحلي ولجذب مستثمرين من الخارج، ونوهت إلى خطتهم في إيجاد 250 ألف فرصة عمل خلال العام.

كما أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بروفسير إبراهيم الدخيري، في كلمته اهتمام المنظمة بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في إفريقيا والدول العربية، واستعرض جهودهم في القضاء على الجوع والفقر والحد من البطالة ورفع الكفاءة، وقال إن المنظمة أنشأت وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف عدة، أبرزها خلق فرص عمل وإحلال الواردات ودعم الصادر، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، مشددا على إيحابية المبادرة لتنمية الاستثمار، داعيا للتشاور مع الجهات المختصة، للخروج برؤى واضحة، تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

ودعا مدير مكتب الأمم المتحدة اليونيدو محمد سيد عبد المؤمن إلى أهمية التركيز على التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، مضيفا أن أي تنمية صناعية غير صديقة للبيئة ستكون ضارة بمصالح منظمة اليونيدو .

وتناول دعمهم لعدد من المشروعات عبر سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية في ولاية كسلا ومشروع البيئة البحرية والأسماك في ولاية البحر الأحمر ومشروع لسلسلة القيمة لزيت السمسم بالخرطوم ، بجانب مشروع بيئة الأعمال والتوظيف والتدريب الحرفي والمهني للشباب، مضيفا أن هنالك مشروعا في مجال البيئة لتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة مبينا أن المبادرة ترتكز على ثلاثة عناصر منها الاستثمار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا بأنه سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد بالبلاد.

يذكر أن مبادرة “جيناك يا بلد ” لتنمية الاستثمار تشارك فيها عدد من الوزارات وهي المالية والصناعة والتجارة، الزراعة، الثروة الحيوانية والعمل بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والبنك الدولي.

وتهدف إلى تطوير استراتيجية قومية لتنمية الاستثمارات الداخلية لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفية بناء الأعمال الصغيرة والمتوسطة وذلك بتطوير مهارات ريادة الأعمال والابتكار.

الخرطوم 3-3-2020م (سونا)

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