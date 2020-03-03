“كورونا” الثلاثاء: 3168 وفاة و92 ألفا و870 إصابة في 80 دولة

انضمت 9 دول جديدة إلى قائمة إصابات الفيروس، هي، البرتغال، سان مارينو، أندورا، لاتفيا، أوكرانيا، الأرجنتين وتشيلي. 80 دولة حول العالم أعلنت عن إصابات، بينها 13 دول عربية هي، الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن، تونس، السعودية والمغرب.

الأناضول

ارتفع عدد وفيات فيروس “كورونا”، الذي انتشر في 80 دولة حول العالم حتى مساء الثلاثاء، إلى 3168 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 92 ألفا و870 إصابة، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.

وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس:

1 – البر الرئيسي للصين: 80152 إصابة توفى منها 2945

هونج كونج (تتبع الصين): 101 إصابة توفى منها 2

2 – ماكاو: 10 إصابات

3 – كوريا الجنوبية: 3150 إصابة توفى منها 17

4 – اليابان: 293 إصابة توفى منها 6

5 – إيطاليا: 2502 إصابة توفى منها 79

6 – إيران: 2336 إصابة توفى منها 77

7 – سنغافورة: 110 إصابات

8 – الولايات المتحدة: 109 إصابة توفي منهم 9

9 – فرنسا: 212 إصابة توفى منهم 4

10 – ألمانيا: 196 إصابة

11 – إسبانيا: 165 إصابة بينهم حالة وفاة

12 – الكويت: 56 إصابة

13 – تايلاند: 42 إصابة بينهم حالة وفاة

14 – تايوان: 39 إصابة بينهم حالة وفاة

15 – البحرين: 49 إصابة

16 – ماليزيا: 36 إصابة

17 – أستراليا 39 إصابة توفي منهم واحدة

18 – المملكة المتحدة: 51 إصابة

19 – الإمارات: 27 إصابة

20 – فيتنام: 16 إصابة

21 – كندا: 29 إصابة

22 – السويد: 30 إصابة

23 – سويسرا: 56 إصابات

24 – العراق: 32 إصابة

25 – النرويج: 32 إصابة

26 – عمان: 12 إصابة

27 – النمسا: 24 إصابة

28 – روسيا: 3 إصابات

29 – كرواتيا: 9 إصابات

30 – إسرائيل: 12 إصابة

31 – الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة

32 – اليونان: 7 إصابات

33 – الهند: 6 إصابات

34 – لبنان: 13 إصابة

35 – رومانيا: 3 إصابات

36 – باكستان: إصابتان

37 – فنلندا: 7

38 – هولندا: 24 إصابة

39 – جورجيا: 3 إصابات

40 – المكسيك: 6

41 – مصر: إصابتان

42 – الجزائر: 8 إصابات

43 – أفغانستان: إصابة واحدة

44 – شمال مقدونيا: إصابة واحدة

45 – أستونيا: إصابتان

46 – ليتوانيا: إصابة واحدة

47 – بلجيكا: 13 إصابة

48 – بيلاروسيا (روسيا البيضاء): 4 إصابات

49 – نيبال: إصابة واحدة

50 – سريلانكا: إصابة واحدة

51 – كمبوديا: إصابة واحدة

52 – الدنمارك: 10 إصابات

53 – البرازيل: إصابتان

54 – نيوزيلندا: إصابة واحدة

55 – نيجيريا: إصابة واحدة

56 – أذربيجان: 3 إصابات

57 – موناكو: إصابة واحدة

58- قطر: 8 إصابات

59- الإكوادور: إصابة واحدة

60- أيسلندا: 11 إصابة

61- أرمينيا: إصابة واحدة

62- لوكسمبرج: إصابة واحدة

63- أيرلندا: إصابتان

64- التشيك: 3 إصابات

65- الدومينيكان: إصابة واحدة

66- إندونيسيا: إصابتان

67- السنغال: إصابتان

68- السعودية: إصابة واحدة

69- الأردن: إصابة واحدة

70- تونس: إصابة واحدة

71- المغرب: إصابة واحدة

72- البرتغال 4 إصابات

73 – رومانيا 4 إصابات

74- سان مارينو 10 إصابات بينهم حالة وفاة

75- أندورا: إصابة واحدة

76- لاتفيا: إصابة واحدة

77- أوكرانيا: إصابة واحدة

78- ليختنشتاين: إصابة واحدة

79- تشيلي: إصابة واحدة

80- الأرجنتين: إصابة واحدة

الأناضول

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