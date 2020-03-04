وصول وفد أمريكي رفيع إلى ” الخرطوم” لبحث آفاق التعاون والدعم لإحدى شركات “المنظومة الأمنية” السودانية

وصل وفد رفيع لشركة فالمونت الأمريكية العاصمة الخرطوم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في زيارة تستغرق 3 أيام، لبحث آفاق التعاون وتقديم الدعم لشركة زادنا العالمية للإستثمار، إحدى الشركات التابعة للمنظومة الأمنية بالسودان، بحسب ما علمت ” السوداني الإلكترونية”

وسيعقد الوفد الامريكي الذي يترأسه المدير التنفيذي لشركة فالمونت، اجتماع مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الخميس، بالقصر الجمهوري.

ويشمل برنامج الوفد ، زيارات لمشاريع زادنا بالدامر وبربر وتفقد أجهزة الري المحوري، ومزرعة زادنا بالكدرو والمشاتل وتنوير عن المعامل، ومركز زادنا للتدريب.

وكانت “زادنا” قد تعاقدت مع الشركة الامريكية لاستيراد 10 آلاف جهاز ري محوري خلال السنوات الخمس القادمة، و تم حتى الآن وصول ألف و 400 جهاز ري في السودان وسوف تأتي البقية تباعا”، بحسب تصريح مدير التمويل لشركة زادنا ومنسق الاتصال مع الشركة الأمريكية “عادل عبد الوهاب محمد أحمد” الذي نشرته وكالة الأنباء “سونا”.

يذكر أن لشركة زادنا علاقة استراتيجية مع شركة فالمنوت الأمريكية وتمتلك حق التوكيل الحصري لتركيب وتوزيع أجهزة الري المحوري في السودان.

وتعد فالمنوت الأمريكية أكبر شركة على مستوى العالم لإنتاج وتكنولوجيا أجهزة الري المحوري.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



