بحث قضايا السلام بجنوب كردفان

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفسيور صديق تاور وقوي إعلان الحرية والتغيير بجنوب كردفان هموم أهل الولاية ومشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات السلام الجارية في جوبا .

وقال محمد رزق الله تيه الناطق الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير بجنوب كردفان في (تصريح صحفي )عقب لقاء عضو مجلس السيادة وقوي إعلان الحرية بكادوقلي اليوم قال أن أهل الولاية يتطلعون إلي تحقيق سلام حقيقي ومستدام يحقق مصلحة السودان

ودعا سيادته أعضاء مجلسي السيادة والوزراء إلي زيارة ولايات البلاد للتعرف علي التحديات التي تواجه المواطنين ومعالجتها خاصة معاش الناس .

من جانبه أوضح عبد الرحمن زكريا محمد ممثل تنسيقية لجان المقاومة أن لجان المقاومة تدعم الحكومة لإنجاح الفترة الإنتقالية وتدعم عملية السلام الجارية في جوبا .

سونا

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