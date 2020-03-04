رئيس مجلس الوزراء يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع إيطاليا في المجالات المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء نائبة وزير الخارجية الإيطالي السيدة ايمانويلا ديل راي وذلك بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالى في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن إيطاليا صديقة مقربة جداً للسودان معربةً في هذا الصدد عن تطلع بلادها لعلاقات مثمرة مع السودان خلال الفترة المقبلة،

وأوضحت أنها قدمت خلال اللقاء الدعوة لرئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك من نظيره رئيس الوزراء الإيطالي لزيارة إيطاليا، مشيرة إلى أن د.حمدوك قبل الدعوة وسوف يزور إيطاليا قريباً.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي أن اللقاء تناول موضوع إزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الأمريكية وقائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة في هذا الجانب عزم إيطاليا بذل المزيد من الجهود لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليقبل السودان على فترة جديدة تشهد تنمية وسلام.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها مع السودان والدفع بها نحو الأمام، معلنة رغبة بلادها أيضاً في جذب المستثمرين الإيطاليين للسودان، وأضافت “نحن نؤيد دعم السودان لأنه دولة مهمة جداً في المنطقة والإقليم، واستقراره يُشكل استقراراً للإقليم”.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الإيطالى إلى مساهمة بلادها في دعم السودان عبر الدعم التنموي الذي تقدمه، وقالت إنها ستزور منطقة مايو للوقوف على المشاريع التي تنفذها إيطاليا هناك.

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين كشفت نائبة وزير الخارجية الإيطالى أن إيطاليا تُخطط الآن لقيادة حملة خاصة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسريع هذه العملية، مؤكدة أن إيطاليا ستظل تدعم السودان وستقدم المزيد من الدعم التنموي مستقبلاً.

سونا

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