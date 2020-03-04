حمدوك يؤكد دعم الحكومة لبرامج الإدارة الأهلية بدارفور

اكد د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الانتقالية لبرامج الإدارة الأهلية بدارفورلتمكينها من القيام بدورها في حل النزاعات وتوطيد العلاقات البينية بين المجتمعات في دارفور.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم بمجلس الوزراء قيادات الإدارة الأهلية بدارفور بحضور د/ يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإدارة الأهلية تعتبر هي الحاضن لكافة التصالحات القبلية بالبلاد داعيا إلى خلق مشروع وطني للاتفاق علي كيفية من يحكم السودان وان يكون الشعب له الخيار مثمنا دور الإدارة الأهلية في تعاونها وتكاتفها مع المفاوضين بدولة جنوب السودان من الحكومة وحركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام الشامل مبينا أن السودان يمر بمرحلة جديدة تتطلب تضامن الجميع.

من جهة اخرى أشار المتحدثون في اللقاء من ممثلي قيادات الإدارة الأهلية بدارفورالى أن هذا اللقاء يهدف الي تجسيد وحدة دارفور والسودان في هذه المرحلة مجددين مساندتهم لحكومة الفترة الانتقالية في كل مساعيها ومد يد العون لها في سبيل السلام والاستقرار الذي تحتاجه دارفور ،داعين إلى تكامل الدور الرسمي والشعبي لتحقيق السلام بكافة ربوع البلاد وتجديد النوايا والعزم علي تحقيق الوحدة والروابط بين قبائل دارفور مشيرين الي الجهود العظيمة التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في هذا الشأن وذلك للعمل علي أحداث سلام حقيقي ينقل البلاد من مربع الحرب الي مربع الاستقرار.

سونا

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