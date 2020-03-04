تاور يتفقد السجن القومى ومستشفيات كادقلى

تفقد بروفيسورصديق تاورعضو المجلس السيادة الانتقالى اليوم فى اطار زيارته لولاية جنوب كردفان السجن القومي بكادقلى وتعرف على اوضاع النزلاء والمشاكل التى تواجههم.

واكد تاور ان فترة السجن فرصة لمراجعة النفس والاصلاح للاندماج بعدها فى المجتمع وتعهد بتحسين البيئة فى السجن ومعالجة بعض القضايا ودفع ديات للغارمين .

[ وقال ان فترة السجن ما هي إلا اصلاح للفرد لمعرفة الخطأ وعدم تكراره والتعلم من اخطاء الماضي .

واعرب عن امله في ان يخرج كل النزلاء من السجن ويشقون طريقهم للاندماج في المجتمع لان غالبية النزلاء من الشباب ويجب أن يستفيد المجتمع من قدراتهم.

كما تفقد صديق تاور مستشفي كادوقلي المرجعي ومستشفي كادوقلي التعليمي وتعرف على المشاكل التي تواجه هذه المستشفيات وسبل معالجتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى . .

واستمع سيادته لتنوير من ادارة المستشفيين حول النواقص التي تشكل عقبة في تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة والتي منها نقص الكادرالطبي.

واطمان عضو مجلس السيادة صديق تاور علي صحة المرضى متمنيا لهم موفور الصحة والعافية .

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