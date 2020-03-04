الدولار يصعد بقوة ويعزز مكاسبه مقابل الجنيه السوداني في تعاملات مساء الأربعاء

سجل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 4 مارس 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020.

وفي تعاملات مساء يوم الأربعاء 4 مارس 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 120.00 جنيهاً بزيادة 2 جنيه لسعر صباح الأربعاء بينما أصبح الريال السعودي 32.00 جنيه، للتعاملات النقدية.

وأعلن بنك السودان المركزي الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية ليوم الأربعاء حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 55.5000 جنيه والبيع 55.27 جنيه.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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