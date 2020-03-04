رئيس الوزراء يُمهل لجنة التحقيق في أحداث الخميس 5 أيام

وافق رئيس مجلس الوزراء الانتقالي على منح لجنة التحقيق في أحداث الخميس (5) أيام إضافية بناء على طلبها حتى تستكمل عملها برفع التقرير النهائي.

وبحسب تعميم صحفي اليوم الأربعاء من السكرتير الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وفق ما ذكرت صحيفة اليوم التالى أن اللجنة باشرت التحقيق في أحداث الخميس 20 فبراير 2020م برئاسة النائب العام أعمالها منذ يوم 22 فبراير 2020، وكان مقرراً أن تستكمل عملها وترفع تقريرها النهائي في غضون أسبوع واحد.

وأكد أن اللجنة تمكنت من الوصول لعدد من النتائج خلال الفترة المقررة ورفعت تقريرها الأول، ولكنها طلبت من رئيس مجلس الوزراء مهلة إضافية مقدارها (5) أيام حتى تستكمل بقية التحقيق الذي يشتمل على نتائج من التحقيقات والأدلة الجنائية الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على طلب اللجنة والتي من المتوقع أن تقدم تقريرها النهائي في السادس من مارس الجاري، وستعلن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق وتوصيات اللجنة فور صدور التقرير النهائي.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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