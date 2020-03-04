برئاسة هانم برهان.. لجنة قضايا المفصولين تقرر إعادة عدد من المفصولين

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اجتماعها رقم (١٨) الأربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأستاذة/ هانم برهان وكيل وزارة العمل وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الخاصة بالمفصولين والطلبات المقدمة منهم.

وأوضح الاستاذ /رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم اللجنة في تصريحات صحفية إن اللجنة تناولت ملحق الطلبات المقدمة َمن وزارة الثقافة والإعلام حيث تسلمت اللجنة ( ٢٦) استمارة وأقرت برجوع ( ١١) مفصولاً وتحسين معاش( ١٢) منهم وطلبت معلومات إضافية عن( ٣) من المفصولين. ومن وكالة السودان للأنباء تسلمت اللجنة ملحق استمارة واحده وقررت إعادة المفصول للخدمة. ومن وزارة الزراعة والغابات تسلمت اللجنة ملحق(٥٠٥) استمارة وكان الراغبين في العودة منهم (١٤٨) حيث اعتمدت اللجنة عودة (٨٣) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال البيانات بحق (١٦٩) مفصولاً ورفضت (٣٥) استمارة بحجة عدم الاختصاص وقررت تحسين معاشات (٢٢٨)مفصولاً من الوزارة . كما تسلمت اللجنة استمارات من الصندوق القومي للمعاشات بلغت (٩٨) استمارة وكان الراغبين في العودة منهم (٧) وقررت اللجنة إعادتهم للخدمة كما قررت تحسين معاشات (٩١) مفصولاً. وتسلمت اللجنة أيضا استمارات المفصولين من مؤسسة السوكي الزراعية كان عددها (٤٢٠) استمارة وقد قررت اللجنة إعادة (١٧١)مفصولاً للعمل وتحسين معاشات (١٨٣) مفصولاً وطلبت معلومات إضافية عن (٦٦) من المفصولين بالمؤسسة

وتلقت اللجنة أيضا ملحقاً إضافياً للمفصولين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حيث بلغ عدد الاستمارات (١٧٧) استمارة وقررت اللجنة إعادة (٢٣) منهم للخدمة وتحسين معاشات (١٤٢)من المفصولين وتحسين معاشات بعد الترفيع للدرجة الوظيفية ل (٣٠) من الذين توفاهم الله اسوه بزملائهم وإستبعدت اللجنة إستماره واحده لعدم الاختصاص واستمارة أخرى لأن مقدمها أصبح من مواطني دولة الجنوب. كما تسلمت اللجنة أيضا (١٢)استمارة من إذاعة وتلفزيون دنقلا وقررت إعادة (١١) مفصولاً للعمل وتحسين معاش واحد من المفصولين. كما تسلمت اللجنة عدد (١١) استمارة من إذاعة وتلفزيون كسلا وقررت إعادتهم للخدمة

كما تسلمت اللجنة عدد (٧٢) استمارة من الجمارك وقررت إعادة (٢٦) منهم للخدمة وتحسين معاشات (٤٤) مفصولاً وإستبعدت استمارتين لعدم الاختصاص لان مقدميها كانوا قد تقدموا باستقالاتهم من العمل. كما ناقشت اللجنة الاستمارات المقدمة من البنك السعودي السوداني وقررت إرجاء إتخاذ قرارات بشأنها لمزيد من التشاور مع بنك السودان. وتلقت اللجنة أيضا استمارات من وزارة التربية في الولاية الشمالية عددها استمارتين وقد رفضت اللجنة واحدة من الاستمارات وطلبت إستكمال معلومات بشأن الاستمارة الأخرى. كما تلقت اللجنة (٢٠) استمارة من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وقررت إعادة (٦) من المفصولين وتحسين معاشات (٢) منهم ورفض (٧) طلبات لعدم الاختصاص لأن سبب الفصل هو الغياب عن العمل ورفض (٣) طلبات لأن مقدميها من مواطني دولة الجنوب وقررت تحسين (٢) من المفصولين الذين توفاهم الله بعد ترفيعهم للدرجة الوظيفية أسوة بزملائهم في الخدمة. وتلقت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بولاية شمال كردفان (٣) استمارات وقد رفضت اللجنة هذه الاستمارات لعدم الاختصاص. كما تلقت اللجنه استمارتين من وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان حيث رفضت اللجنة واحدة لعدم الاختصاص وقررت تحسين معاش أحد المتقدمين. ومن وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب كردفان تلقت اللجنة استمارة واحدة وتم رفضها لعدم الاختصاص.

كما تلقت اللجنة أيضا استمارات من وزارة الصحة الاتحادية بلغ عددها( ٢٧) استمارة حيث قررت اللجنة إعادة (٤) من المفصولين وتحسين معاشات (٥) منهم ورفضت (٦) استمارات لعدم الاختصاص بجانب رفض استمارة واحدة لأن مقدمها من مواطني دولة جنوب السودان وتحسين معاش أحد المتوفين بعد ترفيعه للدرجة الوظيفية أسوة بزملائه وطلبت اللجنة إستكمال البيانات بشأن (٧) من المتقدمين. وفيما يخص مستشفى هجليج تلقت اللجنة (٦) استمارات وقررت إعادة (٣) من المفصولين وتحسين معاشات (٣) آخرين. أما بالنسبة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم تلقت اللجنة (٦) استمارات وأقرت تحسين معاشات (٣) من المتقدمين لأنهم إما لايرغبون في العودة للعمل أو تجاوزوا السن القانونية للمعاش كما رفضت اللجنة (٣) استمارات لعدم الاختصاص لأن الفصل تم بسبب الغياب او مجالس محاسبة. بالنسبة لمستشفيات ولاية الخرطوم تلقت اللجنة (١٦) استمارة ورفضت (٥) لعدم الاختصاص و (٣) لأن مقدميها وصلوا لسن المعاش وقررت اللجنة تحسين معاشات (٢) من المتقدمين وطلبت إستكمال معلومات بشأن (٦) من المتقدمين. كما تسلمت اللجنة استمارات من الشركة السودانية للخدمات البريدية عددها (٣) استمارات وقررت إعادة ال (٣) المتقدمين للخدمة كما تلقت اللجنة أيضا (١١) استمارة من جامعة السودان وأقرت تحسين معاش (٦) منهم وطلبت معلومات عن (٤) من المتقدمين وإستبعدت واحد لعدم الاختصاص وقررت ترفيع درجة واحد من المتقدمين أسوة بزملائه حيث سبق وأن تمت إعادته للخدمة. كما تلقت اللجنة (٦) استمارات من جامعة السودان المفتوحة وطلبت مزيد من المعلومات عن هذه الاستمارات حول قرارات الفصل قبل إتخاذ قرار بشأنها. وتسلمت اللجنة أيضاً استمارات من دار الإعلام للطباعة عددها (٧٢) استمارة وقررت إعادة (٧) من المفصولين وتحسين معاشات (٦٤) منهم وطلبت بيانات بشأن أحد المتقدمين. كما تلقت اللجنة من المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية عدد (٥٠) استمارة من المتقدمين وقررت إعادة (٢٠) منهم للعمل وتحسين معاشات (٢٤) منهم أبدوا عدم رغبتهم في العودة وطلبت اللجنة معلومات عن (٦) من المتقدمين. بالنسبة لجامعة الجزيرة تلقت اللجنة (٢٥) استمارة وقررت اللجنة إعادة (٨) من المتقدمين وتحسين معاشات (٤) بجانب تحسين معاش أسرة احد الذين توفاهم الله وطلبت اللجنة معلومات حول (٢) من المتقدمين.

وفي وزاره الخارجيه تلقت اللجنة (١٣١) إستماره بشأن الذين تجاوزوا سن المعاش (٦٥ عاماً) أو توفاهم الله و قررت اللجنة تحسين معاشاتهم، الجدير بالذكر ان اللجنة سبق لها وان أعادت (١٠) من دبلوماسيي وزارة الخارجية للخدمة و(١٣) من الإداريين.

وأوضح الأستاذ/ رشيد سعيد أن اللجنة تلقت طلبات من وزارة الطاقه والتعدين بلغت (٢١٩) إستماره ، أعادت اللجنة (٧٥) منهم للعمل وقررت إستبعاد (٦) من الطلبات إما لأنهم من مواطنين دوله جنوب السودان أو لأنهم إستقالوا من العمل وطلبت اللجنة أيضا استكمال المعلومات بشأن (٨) من المتقدمين وقررت تحسين معاشات (١١٩) منهم فيما طلبت اللجنة معلومات من صندوق المعاشات حول (١٠) من المتقدمين كما قررت اللجنة إستبعاد إستمارة إحد المفصولين لأن قرار فصله تم بمجلس محاسبة وأرجأت اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من الشركات التابعة لوزارة الطاقة والتعدين لاستكمال البيانات.

واضاف أن اللجنه تلقت ملحق إستمارات من المجلس التشريعي الإنتقالي (المجلس الوطني سابقاً ) سبق للجن دراسة طلبات من المجلس الوطني حيث تلقت اللجنه (٤٣) إستماره تقرر استكمال معلومات (٦) منها وإعادة (٩) من المفصولين وتحسين معاشات (٢٨) منهم.

وفيما يخص هيئه مياه شمال كردفان ناقشت اللجنة الاستمارات الخاصة بهيئة مياه المدن في شمال كردفان حيث تلقت اللجنة (١٧٣) إستماره قررت اللجنة إعادة (١٢٨) منهم ورفضت (٩) طلبات لعدم الاختصاص، وطلبت اللجنة معلومات اضافيه عن (٨) من المتقدمين لان أسمائهم لم تكن واردة في الكشف المرفق مع قرار حل الهيئة. كما قررت اللجنة إرجاء مناقشة الطلبات المقدمة من هيئة مياه الريف التابعة لهيئة مياه كردفان لحين الحصول على الكشف المكتمل للمفصولين.

وفيما يخص الهيئة العامة للبريد والبرق تلقت اللجنه (٢٤٠) إستمارة قررت اللجنة إعادة (١٥٠) منهم وتحسين معاشات (١٣٥) واستبعاد إستمارة واحدة .

بالنسبه لهيئة السياحة والفنادق (فندق قصر الصداقة ) تلقت اللجنة (٤٢٦) إستمارة قررت اللجنة إعادة (٧٠) للعمل وإخضاع (٤) من الاستمارات للمراجعة وطلب المزيد من المعلومات وتقرر تحسين معاشات (٢٩٢) من المتقدمين.

وقال رشيد سعيد أن اللجنة ستواصل عملها بشكل دوري بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة المزيد من الطلبات المقدمة من المفصولين.

لخرطوم 4-3-2020(سونا )

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