ترجمة الخطاب الموجه من مكتب العقوبات بالخارجية الأمريكية للوزير السوداني

الخطاب المتداول رد على رسالة إلكترونية من وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين من مكتب توجيه العقوبات بالخارجية الأمريكية ولا علاقة له ببنك السودان ولا وزارة المالية.

وفيما يلي ترجمة الخطاب

وزارة خارجية الولايات المتحدة ، واشنطن العاصمة

20520

25 فبراير ، 2020

معالي عمر قمر الدين إسماعيل ،

وزير الدولة للشؤون الخارجية جمهورية السودان

عزيزي الوزير إسماعيل: شكرًا على اتصالك بوزارة الخارجية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها بلدك في إجراء المعاملات المالية المتعلقة بـ باستيجار طائرة لرحلة من جمهورية الصين الشعبية. كما هو مذكور على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ، ألغت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الواردة في المرسومين التنفيذيين 13067 و 13412 فيما يتعلق بالسودان وحكومة السودان في 12 أكتوبر 2017. هذا الإجراء اعتراف بإجراءات حكومة السودان الإيجابية المستمرة للحفاظ على وقف الأعمال القتالية في مناطق النزاع في السودان ، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان ، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية وخطر الإرهاب. نتيجة لهذا الإجراء ، تمت إزالة 157 كيانًا من قائمة الاوفاك OFAC والأشخاص المحظورين (قائمة SDN). تبقى فقط عدد قليل من الكيانات المتعلقة بالنزاع في دارفور واعتبارًا من 12 أكتوبر 2017. لم تعد هذه الكيانات محظورة من المعاملات بموجب لوائح العقوبات السودانية الخاصة بـ OFAC ، 31 C.F R. part 538. نحن نتفهم أن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى قد تكون لديها تحفظات حول هذا الإلغاء لبعض العقوبات ، ونحن ندعمكم على مشاركة هذه المستندات المؤيدة لقرار رفع الحظر الواردة في الآتي :

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حول عقوبات الإلغاء: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274659.htm • إعلان OFAC عن إزالة 157 كيانًا من قائمة SDN: https : //www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171012.nspx • OFAC FAOS على إلغاء العقوبات بتاريخ 12 أكتوبر 2017: https://www.treasury.gov/resource-center/ أسئلة / عقوبات / صفحات / faq other.aspx # revocation علاوة على ذلك ، يمكن الاتصال بـ OFAC على +1 (202) 622-2490 أو ofac_feedback @ Treasury gov.

اهلا وسهلا بكم لتبادل هذه الرسالة والمحتويات مع السلطات الصينية و / أو الكيانات الخاصة ، ويرجى قبول أعلى تقديري.

بإخلاص.

ليلور ريجلز

مكتب توجيه سياسة العقوبات وتنفيذها

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