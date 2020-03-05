أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه وليس كما يباع بـ(17) ألف جنيه

أكد مصنع أسمنت عدم زيادته سعر طن الأسمنت ، مؤكداً أن سعر الأسمنت لم يتأثر بارتفاع قيمة الدولار وظل سعره سبعة آلاف جنيه فقط للطن .
وقال نائب الرئيس التنفيذي لأسمنت عطبرة إحسان عبد الجبار أن التجار استغلوا قلة المعروض من الاسمنت استغلالا بشعاً ورفعوا الاسعار إلى 17 ألف جنيه للطن مطالبا الدولة بالتدخل للمحافظة على أسعار الاسمنت ، مشيرا الى ان مصانع الاسمنت عانت من مشاكل تتعلق بالصيانة كمصنعي بربر والتكامل الذي يعاني من مشاكل موظفين في طريقها للحل، مؤكداً أن المصنع لا يعاني من أي مشاكل وأن معدل إنتاجه كما في السابق هو 3500 طن يوميا ، قال لـ (السوداني) أن سعر الطن بالمصنع سبعة آلاف جنيه ويصل مع الرسوم والضرائب إلى 9900 جنيه .
الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني
1 تعليق
الرفعو الاسعار هم التجار المحتكرين ليهم انتو البيع حصربا …
انتو تبيعو كل الكميات وتقبضو حقها مسبقا لهوامير ( الله يعدمهم نفاخ النار ) وهم يجو يربحو فى خلق اللله اضعاف مضاعفة
والصحيح هم فقط مجرد سماسرة حتى التخزين مابيخنوهو عندهم .. من المصنع وللبيع والتوزيع مباشرة
يعنى من الاخر ماساهمو فى صناعتو بقطرة زيت مكنة ، ولا حتى ساهمو بى سنة ترس بتاع عجله ..
عرفتو البلد دايره نضافه من وين … ناس بدون اخلاق ولا ذمه ولاضمير ..
يتافسو فى اكل الحرام والسحت واموال الناس بالباطل .. ويسموها تجارة
بئس التجارة .. تجارة خاسرة دنيا ( لانها مافيها بركه ) واخره ( لانو الحساب قدام )
الدنيا دى عندك فيها كم غير 70 سنة ؟؟؟؟ ومرت كم من السبعين سنة