البرهان يؤكد على أهمية دور الشباب في التنمية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على أهمية دور الشباب في تطوير المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والقاري.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وفدي اتحاد الشباب الإفريقي برئاسة أمين الاتحاد أحمد بينينق ، والمجلس الوطني للشباب الروسي برئاسة قريقوري بيتوشكوف رئيس المجلس .

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى الدور المهم الذي لعبه شباب السودان في إنجاز ثورة ديسمبر المجيدة.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الشباب الإفريقي أحمد بينينق في تصريح صحفي بحسب سونا أن رئيس مجلس السيادة اطلع خلال اللقاء على أداء الاتحاد في دورته الحالية.

وأشار بينينق إلى أن اللقاء يأتي في إطار زيارة وفد المجلس الوطني للشباب الروسي للسودان من أجل بحث تطوير التعاون بين إفريقيا وروسيا على المستوى الشبابي.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الشباب الإفريقي في تصريح صحفي إلى أن رئيس مجلس السيادة اطلع خلال اللقاء على أداء الاتحاد في دورته الحالية كما أن اللقاء تناول قضايا الأمن والسلم وآلية تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا.

وأعلن عن الاتفاق على قيام منتدي إفريقي روسي بالسودان في الأيام القادمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

وأبان رئيس المجلس الوطني للشباب الروسي قريقوري أن اللقاء تناول خطط وأهداف التعاون بين الشباب الروسي والإفريقي والسوداني بجانب العلاقات السياسية والاجتماعية الروسية السودانية خاصة في مجال المنح الروسية للشباب السوداني في مجال التعليم العالي.

وأعرب عن شكره وتقديره لاتحاد الشباب الإفريقي والسوداني على التعاون الكبير الذي وجده والوفد المرافق له خلال زيارته للسودان.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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