خبير :آثار اقتصادية ايجابية لانهاء العقوبات

أكد عمرو زكريا الخبير المالي والمتخصص في أسواق المال العالمية إيجابية خطاب الخارجية الأمريكية بخصوص تأكيد انتهاء أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان كافة.

وأشار في تصريح لـ(سونا) إلى ارتفاع أسهم شركة سوداتل إلى 11%، فيما ارتفعت أسهم شركة السلام السودان إلى أكثر من 12% بالأسواق المالية العالمية خلال الساعات الأولى لليوم.

ولفت إلى أن الخطاب يعد سندًا مهمًا للمصارف العالمية لإعادة العلاقات المصرفية مع السودان وإزالة العقبات المالية والتجارية التي تعوق المعاملات.

وأضاف أن الخطاب يسهم أيضًا في إيجاد مرونة في عمل الشركات والمصارف العالمية مع السودان وفقًا لشروط محددة وتوقع المزيد من الانفتاح بأسواق المال العالمي خلال الفترة المقبلة

الخرطوم ( كوش نيوز )

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