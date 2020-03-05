المالية:سنتخذ إجراءات قانونية ضد مثيري الشائعات

قال الأستاذ علي عسكوري مدير إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية إن أبواب الوزارة مفتوحة بمختلف أقسامها أمام الجميع تحقيقاً للشفافية الكاملة، مشدداً بأن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يطعن ويمس وينال من سمعة موظفي وزارة المالية من الآن فصاعداً.

و أشار عسكوري في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بوكالة السودان للأنباء اليوم إلى وجود استهداف واضح للوزارة مستدلاً بما تناولته أجهزة الإعلام حول احتكار شركة الفاخر لصادر الذهب، نافياً هذه التهمة الموجهة للوزارة وهي المكلفة بإدارة المال العام، مؤكداً أن المالية لن تقبل الطعن في سمعتها عبر بث الشائعات وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مثيريها .

وأوضح مدير إدارة السلع الاستراتيجية بالمالية أن الوزارة لا توقع تعاقدات لشراء المواد البترولية، وإنما توقع العقود الجهة المختصة ممثلة في وزارة الطاقة، وأن عقودات استيراد القمح من مسؤولية إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني .

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للإيرادات بوزارة المالية الأستاذ علاء محيي الدين عبده إن الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص توصلت إلى إجراءات محددة لتصدير الذهب حيث أعلن المنشور الأول في هذا الصدد والمنشور الثاني الذي أكد أن التصدير سيكون حصرياً على الشركات الوطنية وتم توفير الكثير من النقد الأجنبي عبر هذا الإجراء و قال إن ما ينطبق على هذه الشركات يسري على شركة الفاخر مثلها مثل الشركات الأخريات في هذا المجال .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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