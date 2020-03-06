أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020م

الصيحة:
* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة)
* اتحاد المدارس الخاصة يتهم جهات حكومية بـ”طبخ النتائج”
* النائب العام يُسلِّم تقرير أحداث مليونية “رد الجميل”
* المؤتمرات الصحفية.. “فوضى النُّخب”
* إغلاق الحرمين الشريفين بسبب “كورونا”
* البدوي يعتذر للشعب عن عدم حل الأزمة الاقتصادية
* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العُملة
آخر لحظة:
* أخيراً.. البدوي يكشف سر علاقة المالية بـ(الفاخر)
* الحكومة تعتذر عن فشل محاصرة التضخم وسعر الصرف
* الدقير: الانتخابات المبكرة تعيد النظام السابق
* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة)
* لأول مرة.. إخلاء صحن الكعبة وإيقاف الطواف
* توقيف مجموعة نهبت محكمة بجنوب كردفان
الدار:
* وزير المالية يعتذر للشعب السوداني والدار تنقل تفاصيل المؤتمر الصحفي
* لا أحمل جواز أجنبي وسأغادر متى ما طلب مني الشعب ذلك
* شركة الفاخر لم تحتكر أي سلعة
* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة
* أزمة وقود حادة بالخرطوم وعودة الصفوف الطويلة
* القبض على 3 متهمين في اختفاء طالبات ببحري
الخرطوم (كوش نيوز)