أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020م

الصيحة:

* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة)

* اتحاد المدارس الخاصة يتهم جهات حكومية بـ”طبخ النتائج”

* النائب العام يُسلِّم تقرير أحداث مليونية “رد الجميل”

* المؤتمرات الصحفية.. “فوضى النُّخب”

* إغلاق الحرمين الشريفين بسبب “كورونا”

* البدوي يعتذر للشعب عن عدم حل الأزمة الاقتصادية

* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العُملة

آخر لحظة:

* أخيراً.. البدوي يكشف سر علاقة المالية بـ(الفاخر)

* الحكومة تعتذر عن فشل محاصرة التضخم وسعر الصرف

* الدقير: الانتخابات المبكرة تعيد النظام السابق

* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة (الردة)

* لأول مرة.. إخلاء صحن الكعبة وإيقاف الطواف

* توقيف مجموعة نهبت محكمة بجنوب كردفان

الدار:

* وزير المالية يعتذر للشعب السوداني والدار تنقل تفاصيل المؤتمر الصحفي

* لا أحمل جواز أجنبي وسأغادر متى ما طلب مني الشعب ذلك

* شركة الفاخر لم تحتكر أي سلعة

* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة

* أزمة وقود حادة بالخرطوم وعودة الصفوف الطويلة

* القبض على 3 متهمين في اختفاء طالبات ببحري

الخرطوم (كوش نيوز)

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