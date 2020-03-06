تاور يبحث قضايا معاش مواطنين شمال كردفان

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور مع قوي الحرية والتغيير بولاية شمال كردفان، اليوم بحضور وزير الثروة الحيوانية والسمكية دكتور علم الدين عبدالله ووكيل وزارة الصناعة والتجارة ، القضايا المتصلة بمعاش الناس والجهود المبذولة لتوفير الخدمات لمواطني الولاية .

واكد سليمان احمد فضل، مقرر تنسيقية الحرية والتغيير بشمال كردفان في تصريح صحفي عقب اللقاء، ضرورة تكاتف الجميع من اجل العبور بالفترة الانتقالية الي بر الامان.

واشار سليمان الي ان اللقاء تناول تطورات ملف السلام، واكمال هياكل السلطة الانتقالية، واصفاً النقاش بالمثمر، واضاف أن الحكومة الانتقالية تسعي لمعالجة جميع المشاكل ومن بينها زيادة حصة الدقيق للولاية.

سونا

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