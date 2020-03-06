تاور يوجه بحشد الهمم لحل كافة المشاكل

وجه بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي قوى الحرية والتغيير بولاية شمال كردفان بحشد الهمم والتكاتف والتعاون من أجل حلحلة المشاكل التي تواجه مواطن الولاية.

جا ء ذلك خلال اجتماعه مع قوى الحرية والتغيير بالولاية خلال زيارته لفعاليات موتمر الاقتصاد الأول. وضم الإجتماع وزير الثروة الحيوانية دكتور علم الدين عبدالله ووكيل وزارة المالية الدكتور مكي ميرغني ووكيل الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله .

و قال السيد البشير الصادق البشير عضو تنسيقية ونائب المقرر بقوى الحرية والتغيير لسونا عقب الإجتماع ان بروفيسور تاور وعد خلال اجتماعه مع قيادي قوى الحرية والتغيير بالولاية بإنشاء تعاونيات تسهم في توفير متطلبات معاش الناس وزيادة مرتبات الموظفين مشيرا ان الإجتماع أمن على تخصيص طلمبات اضافية لمحطات الوقود التجاري بهدف تخفيف الأزمة التي تمر بها الولاية.و اشار ان الإجتماع استعرض كل القضايا الخاصة بالولاية وأكد زيادة حصة الولاية من الدقيق من ١٢٠٠الي ١٧٠٠ لتوفير الخبز وحل مشكلة المواصلات بأسرع وقت

سونا

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