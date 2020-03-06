تاور يتفقد محطةتنقية مياه بنو ويطلع على استقرار الامداد

تفقد بروفسيور صديق تاور عضو مجلس السيادة برفقة الواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي شمال كردفان المكلف ووزير الثروة الحيوانية ممثل رئيس الوزراء ووكيل وزارة الصناعة والتجارة ووكيل وزارة المالية الاتحادية تفقدوا محطة تنقية مياه بنو الواقعة جنوب مدينة الابيض

وقدم المهندس معاويه آدم محمد مدير عام قطاع المياه والطاقة بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية شرحا متكاملا للعضو مجلس السيادة والوفد المرافق له. عن المراحل الانشائية للمحطة والطاقة التصميمة والانتاجية مشيرا إلى أن المحطة تقوم بإستقبال المياه الورادة من خزانات خور بقره وود البقا وحفائر بربر ، مؤكدا إكتمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لمقابلة فصل الصيف بمدينة الأبيض وكافة مدن الولاية المختلفة.

وقال معاوية – في تصريح لـ(سونا) – أن كافة مواطني مدينة الأبيض سيحظون بتوفر المخزون من الإمداد المائي لمدنية الأبيض في المصادر الجنوبية الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب مدنية الأبيض التي تشمل خزانات ود البقا وخور بقرة وبنو وبربر بجانب المصادر الشمالية المعروفة بحوض بارا الجوفي كافية وأنها تغطي حوجة استهلاك المواطنين من المياه حتى فصل الخريف القادم.

وقال معاوية إن موقف الإمداد المائي لمدينة الأبيض يشهد الآن استقرارا في كل أحياء المدينة مثمنا الجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع المياه والمشروعات التي بذلت ضمن مشروع تحسين مياه الأبيض.

من جانبه أوضح مدير عام قطاع المياه أن المشروعات ساهمت بشكل واضح في الإمداد المائي للمدينة، وقال ان القطاع حقق الكثير من الإنجازات المختلفة وعلى رأسها تمديد شبكات المياه الى الأحياء التي كانت لا تنعم بخدمات المياه وادخال 2 الف و200 مشترك جديد في دائرة المياه بمدينة الابيض خلال الفترة من يناير حتى الان وذلك ضمن جهود قطاع المياه وذلك في 10 قطاع من القطاعات المختلفة بالمدينة اي مايعادل 17 حي، لافتا الى ان الهيئة تسهدف ادخال 6 الف مشترك جديد خلال النصف الأول من العام الحالي كاشفا ان المخزون من الإمداد المائي لمدنية الأبيض يبلغ الان 22مليون متر مكعب من المياه بالمصادر الجنوبية التي تشمل بربر خور بقره ود البقا وبنو هي كافية حتى حلول الخريف القادم

وأكد معاوية أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا في تقديم أفضل الخدمات المائية التي تنال رضا مواطني مدنية الأبيض لضمان استقرار الإمداد المائي، منوها إلى أن إدارته تعمل جاهدة في توفير مياه الشرب النقية الصالحة للشرب للإنسان والحيوان ورفع معدلات استهلاك الفرد من المياه في كافة مناطق الولاية المختلفة، مشيدا بالجهود المقدرة للعاملين والمهندسين الذين ظلوا يعملون ليلا ونهارا حتى أيام العطلات الرسمية في توفير خدمات المياه للأحياء بمدينة الأبيض

سونا

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