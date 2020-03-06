حاكم الشارقة يتسلم دكتوراه فخرية من جامعة السودان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بمقر الأكاديمية، امس وفد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور عوض سعد حسن.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بوفد الجامعة، مشيراً سموه إلى العلاقات المتميزة التي تجمع إمارة الشارقة بالقارة الإفريقية والسودان خاصة في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والثقافية وما يشهده الوطن العربي من حراك ثقافي ومسرحي.

واستعرض سموه تجربة الشارقة العلمية والثقافية، والتي امتدت لعدة عقود من خلال تبنيها لمشروع الشارقة الثقافي في خدمة الإنسان والاستثمار فيه، مبيناً سموه أن المسرح أبو الفنون والارتقاء به جزء من مشروعها الثقافي.

ونقل دكتور عوض سعد حسن، تحيات دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة المزيد من التقدم والازدهار، ولصاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة موفور الصحة ودوام العافية.

وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

وقدم مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا جزيل شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مثمناً جهود سموه العلمية والثقافية والتي امتدت لمختلف دول الوطن العربي

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وقد تسلم صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس شهادة الدكتوراة الفخرية في الدراما من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، لإسهامات سموه في التأليف المسرحي والارتقاء بالحركة المسرحية وتبنيه للعديد من المبادرات الثقافية، التي ساهمت في تعزيز دور المسرح وقضاياه في الوطن العربي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التي تتميز بكونها نشطة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية وتقدم العلم الصحيح لطلابها، مؤكداً وقوفه إلى جانب الجامعة ودعم مسيرتها العلمية.

وبدأت مراسم تسليم صاحب السمو حاكم الشارقة، شهادة الدكتوراه الفخرية في الدراما، بكلمة لمدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عوض سعد حسن، أثنى فيها على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم مختلف ضروب الثقافة والعلم.

ولفت عوض إلى أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا سباقة في قراءة التاريخ وفي تقدير رد الجميل، ولأن صاحب السمو حاكم الشارقة بإسهاماته ورعايته المتميزة في رفد شجرة التعليم والبحث العلمي والثقافة لإنسان الوطن العربي والإقليمي والعالمي ببحوثه ودراساته المتعمقة في التاريخ والفلسفة وتاريخ الشعوب، ولرعايته التاريخية للجامعات العربية باعتباره الرئيس الفخري لاتحاد الجامعات العربية، ولمساهماته الأصيلة في التأليف المسرحي التي وضعته في مصافّ كُتاب المسرح الرواد، ولأن هذا الإبداع أصبح علامة فارقة في تاريخ مسرح الوطن العربي، وعليه قرر مجلس أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بتوصية من كلية الموسيقى والدراما منح سموه الدكتوراه الفخرية في الدراما، كما تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من الوفد درع الجامعة.

وتجدر الاشار الي أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تعد إحدى أقدم المؤسسات التعليمية العليا في السودان، التي رسخت نمط التعليم الفني والتكنولوجي المتخصص في المجالات الهندسية المتنوعة، حيث يرجع تاريخ إنشاء الجامعة إلى العام 1902م، عبر تأسيس المدارس الفنية الزراعية والتجارية، حتى تأسيس معهد الكليات التكنولوجية في العام 1975 ليضم كل كليات وتخصصات الجامعة، وصولاً إلى أن تصبح جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في العام 1990.

وتضم الجامعة 22 كلية تقدم التعليم الجامعي بمختلف الدرجات وفي العديد من التخصصات التي تتنوع ما بين الهندسية والتكنولوجية والنفط والزراعة والتجارة والبيطرة، إلى جانب التخصصات الإبداعية في المسرح والفنون والموسيقى.

سونا

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