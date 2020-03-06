تاجيل أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية

أعلن القائم بأعمال سفير جمهورية السودان لدى موسكو، أونور أحمد أونور، اليوم الجمعة، عن تأجيل انعقاد الدورة الـ7 للجنة الروسية – السودانية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بطلب من الجانب الروسي إثر مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أونور في تصريح صحفي اليوم الجمعة: “تم تأجيل أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، إلى موعد لاحق، بناء على طلب الجانب الروسي بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة، ولأسباب تتعلق بمخاوف من انتشار فيروس كورونا في المطارات الدولية”.

وأضاف أونور: ” هذا التأجيل ليس للسودان حصراً، بل تم تأجيل عدد من الاجتماعات الروسية مع العديد من الدول الأخرى ، ولكن نتوقع أن يكون هناك موعد جديد لاحقاً، في الشهر القادم أو في شهر أيار/ مايو، وتستأنف اجتماعات اللجنة الوزارية في الخرطوم، إن شاء الله”.

هذا وكان من المفترض أن تعقد اللجنة الحكومية السودانية – الروسية المشتركة، في دورتها الـ7 في الخرطوم في الفترة من 10 حتى 12 آذار/ مارس الجاري

سونا

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