التعايشي:ملتزمون بتوصيات أصحاب المصلحة من دارفور

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام الأستاذ محمد حسن التعايشي، أن مشاركة أهل المصلحة من دارفور في منبر جوبا للسلام تمثل خطوة مهمة في عملية بناء السلام.

وأوضح سيادته عقب الجلسة التي عقدها وفد الحكومة وممثلو الجبهة الثورية مع وفد نساء دارفور، بحضور فريق الوساطة الجنوبية، بفندق بالم أفريكا اليوم، أن الجلسة توصلت لاتفاق لتشكيل لجنة تضم ستة أشخاص من الطرف الحكومي وستة من حركات الكفاح المسلح ولجنة من الأطراف المختلفة المكونة لوفد أهل المصلحة، لدراسة وصياغة الآراء والتصورات التي قدمها أهل المصلحة خلال جلسات اليوم، مشيرا إلى أن جميع هذه اللجان ستجتمع لعرض خلاصاتها وتحديد كيفية إدراجها في أوراق التفاوض.

وقال التعايشي إن وفود المفاوضات استمعت خلال الجلسات الرسمية التي عقدتها اليوم مع أهل المصلحة إلى آراء ووجهات نظر فئات وشرائح مهمة من شرائح المجتمع الدارفوري من النازحين والمرأة والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل المجتمع الرعوي والزراعي والمهنيين وغيرها، مضيفا أن لقاء هذه الفئات يهدف لبناء عملية سلام شامل يشارك فيه الجميع.

وأوضح التعايشي أن مستوى التوافق والانسجام الذي ساد جلسات اليوم يعكس حرية اختيار أهل المصلحة لممثليهم دون تدخل من أي طرف، مبينا أن أطراف السلام في جوبا متفقة على معظم الموضوعات التي عرضها أصحاب المصلحة خلال الجلسات، مشيرا إلى أن الورقة المقدمة من نساء دارفور خلال الجلسة التي خصصت للمرأة، نبهت إلى ضرورة المشاركة الحقيقية للمرأة في كل عمليات بناء السلام.

إلى ذلك، أوضح الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية أن قطاع النساء في وفد أهل المصلحة قدم ورقة مهمة حوت جملة من قضايا دارفور، وأمن على أهمية دور المرأة في عملية سلام دارفور.

من جانبه، أكد الأستاذ أحمد تقد لسان، أن وفدي الحكومة والجبهة الثورية السودانية متفقان على إعطاء أولوية وعناية خاصة لكل الرؤى والتصورات التي طرحها وفد أهل المصلحة بشأن السلام في منبر جوبا، موضحا أن مجموعة أهل المصلحة التي حضرت من دارفور تشكل إضافة حقيقية للعملية السلمية، باعتبارها تمثل الفئات المختلفة للمجتمع الدارفوري.

وأكد تقد أن جميع الأوراق والتوصيات التي قدمها أهل المصلحة ستضمن في اتفاق السلام النهائي، مشيرا إلى أهمية وجود المرأة في مرحلة صناعة السلام الحالية في مدينة جوبا وحضورها في عملية بنائه من خلال المشاركة الفاعلة في آليات تنفيذه.

سونا

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