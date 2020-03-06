مبادرة الشيخ الياقوت حراك مجتمعي مجرد للسلام

أكد دكتور ياسر عبد الله المتحدث باسم الشيخ الياقوت أن مبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني غير مسيسة وهي حراك مجتمعي مجرد لعملية السلام .

وأضاف في تصريح لـ(سونا) أن الشيخ الياقوت لا يبحث عن قيمة إضافية من هذا العمل بل تاريخه ناصع تجاه الدعوة والأعمال الجليلة، موضحا أن المبادرة تسعى بأن تكون المواطنة لكل سوداني نحو وطن يسع الجميع، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج أهل الرأي والمكانة للتحرك لمصلحة السودان وهي فرض عين، لافتا إلى أن هذا الحراك يساعد في عملية السلام وتهدئة الأنفس ويقرب البعيد ويحل المعقد ويجمع المكونات بدون استثناء من أجل الوحدة لوطن معافى وسليم، قائلا إن المبادرة تستهدف الكليات وتقدم بدائل واستشارات للوصول لسلام دائم محروس بعدالة وبإرادة الشعب وإذا طلب منها العون فهي جاهزة في أي مرحلة، لافتا إلى أن الفرقاء إذا رأوا أن يحتكموا لدستور أو استفتاء يتم طرح الرؤى والجمع بين القاسم المشترك المتفق عليه والمختلف عليه لوضع نقاط تلاق، معلنا تجاوب عدد من قادة الكفاح المسلح مع هذه المبادرة، وأضاف قائلا أن الهدف الأساسي خلق حالة من الرضا وسط المكونات السودانية لوحدة الصف .

سونا

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