انباء عن تكليف “حميدتي” بإدارة اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية في السودان

علم (باج نيوز) أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية بالبلاد أوكلت إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وعقد أمس اجتماع مشترك ضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وأصدر قرارا بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الإستراتيجية من (الوقود والقمح والدواء) إلى جانب مراجعة سياسات الوارد والصادر، وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.

وأكد مصدر موثوق به ل(باج نيوز)، ان “حميدتي” سيكون رئيسا للجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية، فيما ينتظر أن يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني.

الخرطوم: باج نيوز

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