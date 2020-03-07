“كورونا” يتسبب في تأجيل أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية

أعلن القائم بأعمال السفارة السودانية بموسكو،أونور أحمد أونور، “الجمعة”، عن تأجيل انعقاد الدورة الـ7 للجنة الروسية – السودانية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بطلب من الجانب الروسي إثر مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال أونور في تصريح صحفي “تم تأجيل أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، إلى موعد لاحق، بناء على طلب الجانب الروسي بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة، ولأسباب تتعلق بمخاوف من انتشار فيروس كورونا في المطارات الدولية”.

وأضاف أونور” هذا التأجيل ليس للسودان حصراً، بل تم تأجيل عدد من الاجتماعات الروسية مع العديد من الدول الأخرى ، ولكن نتوقع أن يكون هناك موعد جديد لاحقاً، في الشهر القادم أو في شهر مايو “.

وكان من المفترض أن تعقد اللجنة الحكومية السودانية – الروسية المشتركة، في دورتها الـ7 في الخرطوم في الفترة من 10 حتى 12 مارس الجاري.

صحيفة السوداني

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