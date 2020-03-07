اتحاد الإفريقي يبدأ حملة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي “الجمعة” إن الاتحاد الإفريقي بدأ حملة على جميع المستويات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن السودان عانى من قرارات جائرة. وقال “السودان الآن في مرحلة انتقالية توافقية وعلى كل المجتمع الدولي الوقوف معه”.

وأكد فكي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أنهم في الاتحاد لن يبخلوا بأي جهد لدعم السودان، مشيراً إلى أنهم لا زالوا يقومون باتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة المحورية.

وأكد أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتجاوز الظروف الاقتصاية التي يمر بها والتي تحتاج إلى دعم سريع، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي طالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من هذه القائمة .

وحول دور الاتحاد الإفريقي في ملف سد النهضة قال إن الاتحاد يدعو الدول الثلاث لإيجاد صيغة توافقية حول هذا الملف.

وأعرب فكي عن استعداد الاتحاد الإفريقي التام لدعم السلطة الانتقالية في المستويات الثلاثة، وناشد جميع الفاعلين لتعزيز الوحدة و الشراكة لإنجاح الفترة الانتقالية بعيدا عن كل فعل أو قول لا يناسب الأوضاع.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



