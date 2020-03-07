رجاء نيكولا: نُقدِّم النصح لمجلس الوزراء “أحياناً يتقبّلون .. وأحياناً لا”

ألمحت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عبد المسيح، إلى أن التناغُم بين مجلسي السيادة والوزراء ليس بالصورة المطلوبة، وأشارت إلى أنّهم كمجلس سيادة دائماً ما يسعون لمُساعدة مجلس الوزراء وتقديم النُّصح، لكنهم “أحياناً يتقبّلون حديثهم.. وأحياناً لا” – حسب تعبيرها.

وقالت رجاء طبقاً لموقع (سودان فيرست): “نحن نُحاول أن نُساعدهم من باب أنّ البلاد تهمنا جميعاً، لأنّها لولا قدر الله انهارت، فإن الشعب السوداني لن يسأل مجلس الوزراء لوحده، وأوضحت أنهم في خندقٍ واحدٍ مع بعض”، وكشفت رجاء عن دورها في عودة بث برنامج تلفزيوني وإذاعي للمسيحيين في التلفزيون القومي يوم الأحد من كل أسبوع، وقالت: “خاطبت وزارة الإعلام وقُمنا بإعادة بث برنامج تلفزيوني وإذاعي للمسيحيين يبث مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة، كما أرجعنا العطلة الرسمية ليوم ٢٥ ديسمبر، ميلاد السيد المسيح والتي توقفت لمدة ٩ سنوات”، واعتبرت ذلك أحد مكاسب المسيحيين من ثورة ديسمبر.

صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :



