(الكهرباء): نقص التوليد وراء قطوعات التيار ونعتذر للمواطنين

وتقدمت شركة كهرباء السودان القابضة، ومركز التحكم القومي بالاعتذار للمواطنين على خلفية قطوعات التيار الكهربائي، وأكدت في تعميم صحفي أمس ، أن قطوعات التيار الكهربائي، ناتجة عن نقص التوليد في بعض المحطات الحرارية نتيجة لأعطال خارجة عن الإرادة، بالإضافة إلى المحطات المتوقفة للصيانات الوقائية التي يجري العمل فيها، مؤكدة أن الموقف سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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