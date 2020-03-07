القراي: طباعة (90) مليون كتاب مدرسي وتوزيعها للطلاب مجانا

كشف مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي “الجمعة” عن تشكيل لجان تتكون من نخبة من خبراء المركز والجامعات السودانية لإعداد ومراجعة المناهج، وقال إنه ستتم طباعة (90) مليون كتاب مدرسي بمطابع سك العملة وستوزع للطلاب مجانا.
ونفى القراي خلال مخاطبته لقاءً حاشداً لـ”أعيان” وأبناء مدينة الدويم ما أثير عن نقل المركز القومي للمناهج من الدويم إلى الخرطوم، وحمل القراي منسوبي العهد السابق مسؤولية التدهور الذي حدث بالمركز خلال السنوات الماضية، وأشار إلى سعيهم لتطوير المركز وإعادة تدريب المعلمين.
صحيفة السوداني
4 تعليقات
هل هو اعتراف رسمي بأحد إنجازات الكيزان الملاعين رغم الحصار والعقوبات المزعومة وهو مطابع العملة؟
يجب أن يحدث إجماع وطني على المناهج الجديدة حتى لا تبلها غدا وتشرب مويتها.
انت اكبر كارثة ستحل بالتعليم لانك تتبع فكر ضال ومتطرف ورجعي ومن اتي بك يتحمل المسوؤلية كاملة
(( طباعة (90) مليون كتاب مدرسي بمطابع سك العملة وستوزع للطلاب مجانا ))
العنوان الصحيح: طباعة (90) مليون ( إنجيل محمود محمد طه ) بمطابع سك العملة على حساب الدولة والمواطن وستوزع للطلاب !!
إذا تم توزيع هذه المنشورات الجمهورية سيتم حرقها بواسطة الأساتذة الأجلاء وآباء الطلبة في حوش المدارس ..
ولن نسمح لهذا الخراي بتلويث عقول أبناءنا بهذه القاذورات المنحرفة.