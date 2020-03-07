القراي: طباعة (90) مليون كتاب مدرسي وتوزيعها للطلاب مجانا

كشف مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي “الجمعة” عن تشكيل لجان تتكون من نخبة من خبراء المركز والجامعات السودانية لإعداد ومراجعة المناهج، وقال إنه ستتم طباعة (90) مليون كتاب مدرسي بمطابع سك العملة وستوزع للطلاب مجانا.

ونفى القراي خلال مخاطبته لقاءً حاشداً لـ”أعيان” وأبناء مدينة الدويم ما أثير عن نقل المركز القومي للمناهج من الدويم إلى الخرطوم، وحمل القراي منسوبي العهد السابق مسؤولية التدهور الذي حدث بالمركز خلال السنوات الماضية، وأشار إلى سعيهم لتطوير المركز وإعادة تدريب المعلمين.

صحيفة السوداني

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