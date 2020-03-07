دقلو : البلاد مقبلة علي السلام

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد قوات الدعم السريع ان البلاد مقبلة على السلام من خلال المفاوضات الجارية بجوبا.

وقال دقلو اليوم باستاد الكلية الحربية لدى مخاطبته حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع أن هذه القوات منذ ميلادها وتكوينها في العام ٢٠١٣م ظلت وفيه على عهدها مع الشعب السوداني في تقديم الخدمات وتوفير الحماية له .

و استعرض النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي تضحيات وإنجازات قوات الدعم السريع التى شملت اسهامها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد كما أمنت الحدود ومنعت تهريب موارد البلاد والسلع الضرورية وساهمت مع الأجهزة الأمنية الاخري في وقف الاقتتال بين القبائل (أحداث القضارف ،بورتسودان ،كسلا والجنينة).

وأشار دقلو الي ان قوات الدعم السريع قامت بالعديد من المصالحات بين القبائل وامنت الطرق لتنساب الحركة التجارية بين الولايات من أجل استمرار عملية التنمية مبينا بأنها لعبت دورا في عملية جمع السلاح وحسم المتفلتين ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح ومكافحة المخدرات وكل أشكال الجرائم العابرة والمنظمة عبر الحدود.

ودعا دقلو الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية لوضع استراتيجية للحد من الهجرة وذلك بتنمية البلدان الفقيرة.

وأكد حميدتي ان قوات الدعم السريع ساهمت في تأمين قري العودة الطوعية للنازحين من خلال توفير الأمن وإقامة البنية التحتية لقرى العودة الطوعية وتقديم الخدمات الأساسية لهم وقامت بتأمين ألموسم الزراعي مبينا بأنها كانت لها الدور الكبير في عمليات الأمن الداخلي والتصدي للكوارث الطبيعية وتفويج قوافل الدعم والإسناد للمتضررين من السيول والفيضانات كل ذلك كان من صميم واجباتها التى حددها قانون الدعم السريع .

وحيا دقلو القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة الامنيه الأخرى على جهودهم الكبيرة في توفير الأمن وحماية مكتسبات البلاد .

سونا

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