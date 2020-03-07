دقلو:الدعم السريع داعمة ومساندة للقوات المسلحة

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد قوات الدعم السريع أن الدعم السريع داعمة وساندة للقوات المسلحة وهما وجهان لعملة وواحدة ووفق رؤية استراتيجة موحدة.

وقال دقلو خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع اليوم باستاد الكلية الحربية بحضور رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك ووزير ديوان الحكم الاتحادى ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة الوحدات العسكرية والملحقات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة واسر المتخرجين ،ان من واجبات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة حماية العملية الديمقراطية وصولا بالبلاد الي انتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب قيادته بإرادة حرة.

وجدد سيادته بطرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية يوقع عليها كل القوي الفاعلة في المنشط السياسى حتى ننهض بالبلاد.

واشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الي ان هذه الدفعة ظلت في ميدان التدريب لـ١٣ شهرا متواصلة تلقت فيها التدريبات العسكرية التى ترفع الكفاءة القتالية والمهنية وأصبحت مؤهلة لتنفيذ كافة المهام بكل احترافية وحماية تراب هذا الوطن.

وعبر دقلو عن شكره وتقديره لكل الدول التي ساندت السودان في هذه المرحلة وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتشاد

و جنوب السودان وجميع الدول الشقيقة والصديقة.

سونا

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