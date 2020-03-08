مسؤول مصرفي: مخاطر (عالية جداً) منعت المصارف العالمية من التعامل مع السودان

قال مسؤول حكومي إن المصارف الخارجية أحجمت عن التعامل مع نظيرتها السودانية بسبب “مخاطر عالية جداً” علاوة على وجوده ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب إلى جانب صغر حجم الاقتصاد السوداني.

وأكد مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي لمصادر، إن الحظر الاقتصادي المتداول على السودان أسهم في جهل المصارف العالمية بمدى السلامة المالية للمصارف السودانية.

وأشار عمرابي بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الولايات المتحدة لا تفرض حالياً حظراً على المصارف التجارية وأن العقوبات انتفت منذ أكتوبر من العام 2017م.

الخرطوم (كوش نيوز)

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