تيار السلام والعدالة يؤيد مبادرة الشيخ الياقوت

أكد تيارالسلام والعدالة مباركته وتأييده لمبادرة الشيخ الياقوت مؤكدا أنها مبادرة صادقة من رجل وطني صادق تدعو للحل السياسي الشامل و الاتفاق على مشروع وطني جامع حيث وجدت الموافقة من الحكومة والمعارضة.
وقال الدكتورالصادق ابرهيم المقدم رئيس قطاع الإعلام بالتيار في تصريح ل(سونا) ان الشراكة والاتفاق على مشروع سياسي وطني مطلوب ومهم لجهة انه يمهد الطريق لانشاء حكم ديمقراطي عبر انتخابات حرة يختار الشعب من يمثله واكد الصادق أهمية التوافق والعمل على نجاح الفترة الانتقالية والعمل على إعلاء قيم العدالة وتحقيق السلام الذي يمثل شعارات الثورةالمجيدة.
وامتدح الصادق مبادرة الشيخ الياقوت وقال انها أتت من بيت مشهود له بالحياد والوطنية حيث وجدت التأييد الواسع معربا عن أمله أن تكون هذه المبادرة فاتحة خير وبوتقة تتلاقى فيها كل كيانات المجتمع وسببا لحل القضايا الوطنية.
سونا
1 تعليق
دا كلام فارغ ساى
كم سنه و نحن شغالين بالجودة النتيجة كانت شنو؟
فصل الجنوب و لم تنتهي الحرب و لم يتحقق السلام ما عندي كلام في المشايخ و لا أولياء الله تعالى الصالحين و نحسبه منهم
و لكن أمر الله تعالى و حكمه خيرا من اتفاق الجوية و خير من رأى المشايخ
السلام لن يأتي إلا إذا طبق الشرع في حملة السلاح العملاء الخونة المجرمين قطاعين الطرق و النهابين و أنآ الله تعالى فيهم هو القتل حدا و القطع و الصلب لذلك يجب شن الحرب عليهم و ضرب معاقلهم و دكها و طرد جميع المنظمات الأجنبية و إغلاق كل السفارات التي تفرح دولها التمرد و الارهاب و قطع العلاقات و في مقدمتها أمريكا و فرنسا و بريطانيا و ألمانيا و كل دول الجوار النتنة.
إغلاق الحدود و إخراج الأجانب و تنظيم عملية الدخول حسب الحويجة و الغرض و منح الأمم المتحدة فترة ٣ أشهر لحسم ملفات جميع اللاجئين و تسفيرهم لبلد ثالث مباشرة و إخراجهم من المدن للأطراف و منعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو العمل داخل السودان لحين البت في أمر الطلبات.