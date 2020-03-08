تيار السلام والعدالة يؤيد مبادرة الشيخ الياقوت

أكد تيارالسلام والعدالة مباركته وتأييده لمبادرة الشيخ الياقوت مؤكدا أنها مبادرة صادقة من رجل وطني صادق تدعو للحل السياسي الشامل و الاتفاق على مشروع وطني جامع حيث وجدت الموافقة من الحكومة والمعارضة.

وقال الدكتورالصادق ابرهيم المقدم رئيس قطاع الإعلام بالتيار في تصريح ل(سونا) ان الشراكة والاتفاق على مشروع سياسي وطني مطلوب ومهم لجهة انه يمهد الطريق لانشاء حكم ديمقراطي عبر انتخابات حرة يختار الشعب من يمثله واكد الصادق أهمية التوافق والعمل على نجاح الفترة الانتقالية والعمل على إعلاء قيم العدالة وتحقيق السلام الذي يمثل شعارات الثورةالمجيدة.

وامتدح الصادق مبادرة الشيخ الياقوت وقال انها أتت من بيت مشهود له بالحياد والوطنية حيث وجدت التأييد الواسع معربا عن أمله أن تكون هذه المبادرة فاتحة خير وبوتقة تتلاقى فيها كل كيانات المجتمع وسببا لحل القضايا الوطنية.

سونا

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