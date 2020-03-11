إبراهيم الشيخ : تعيين حمدوك رئيسًا للآلية التزام بالوثيقة الدستورية

قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ في تصريح لـ (السوداني) إن تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس رئيسًا للآلية العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية بدلاً عن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حدث في إطار فصل السلطات والتزام بالوثيقة الدستورية التي حددت ذلك، ووفقاً لتقديرات كل من البرهان وحمدوك وحميدتي.
وأضاف: كما أن الاحتجاجات التي رشحت هنا وهناك كان لها أثرها في مجريات ما تم.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني
3 تعليقات
وهو حمدوك بعد تعيينه كأعلى سلطة ، لسسسه كمان نرفعه لأعلى منها ؟
وما الفرق ؟ أليس هو كرئيس وزراء في أعلى مكان ؟
ثم ماذا يعني العلو الجديد ؟
ارفعوه كان كان تجي فائدة
الأزمه يا إبراهيم الشيخ منكم أنتم بسبب التهور والتخبط وعدم الجديه والكذب والشائعات دى شغلكم البتعرفوه, رئيس الوزراء لم ولن يستطيع أن يحل هذه الأزمه والسبب أنتم لأنكم عرقلتم مساعيه من البدايه عندما أراد تكوين حكومة الكفاءات المستقله وجئتم بوزراء فاشلين هم نفسهم حاليا أعضاء فى آلية الأزمه برئاسة حمدوك يعنى محاولتكم لإغتيال حمدوك ماديا ومعنويا قد إنكشفت وبديلكم الجاهز برضو ما حا ينفع لأسباب محدده ستظهر لكم فى حينها يا أغبياء..
موت الحكومة الانتقالية .. قحت دست المعاول..