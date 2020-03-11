إبراهيم الشيخ : تعيين حمدوك رئيسًا للآلية التزام بالوثيقة الدستورية

قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ في تصريح لـ (السوداني) إن تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس رئيسًا للآلية العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية بدلاً عن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حدث في إطار فصل السلطات والتزام بالوثيقة الدستورية التي حددت ذلك، ووفقاً لتقديرات كل من البرهان وحمدوك وحميدتي.

وأضاف: كما أن الاحتجاجات التي رشحت هنا وهناك كان لها أثرها في مجريات ما تم.

الخرطوم: إيمان كمال الدين

صحيفة السوداني

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