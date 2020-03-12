البرهان يلتقي ممثل المعهد الأمريكي للسلام

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، بالقصر الجمهوري اليوم ، بايتون كنوبف ممثل المركز الأمريكي للسلام؛ بحضور بروفيسور لوكا كول أستاذ الدراسات الأمنية بالمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية.

وأشار بايتون – في تصريح صحفي – إلى تعاون المعهد الأمريكي للسلام مع المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية ، وتنسيقه حول سبل دعم جهود كافة القطاعات الأمنية بالبلاد من أجل تعزيز وتحقيق الأمن للمواطنين السودانيين.

وأكد استعداد المعهد لدعم جهود مجلس السيادة ومجلس الوزراء لتأمين الفترة الانتقالية والديمقراطية ، وحرصه للتعاون مع الشعب السوداني في هذا الشأن في كل الأوقات

سونا

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