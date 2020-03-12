السودان يعلق الرحلات الجوية مع مصر ويغلق كافة المعابر البرية والنهرية بين البلدين

اوقف السودان اصدار تاشيرات دخول الاجانب من مواطني الدول الموبوءة بجائحة فيروس الكرونا وطلب من المواطنين السودانيين عدم السفر لهذه الدول الا لضرورات قصوى

وسمى القرار الذي اصدره وزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس حسب قوائم الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية لتشمل كل من كوريا ، الصين ، إيطاليا ، إيران ، فرنسا ، إسبانيا ، اليابان وجمهورية مصر العربية.

وقال البيان ان على جهات الاختصاص العمل على منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلي وسط المجتمع

وعلق القرار الرحلات مع الدول المذكورة المذكورة انفا وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي مشتملاً على عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية و اعلن اغلاق المعابر الحدودية الاربعة المتاخمة لجمهورية مصر العربية و هي اشكيت و أرقين و حلفا والنهري

و فيما يلي تورد سونا نص القرار:-

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس القرار الآتي نصه :

١. على جميع المواطنين تجنب السفر للمناطق الموبوءة إلا للضرورة القصوى .

٢. العمل على منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلي وسط المجتمع وهي ( كوريا ، الصين ، إيطاليا ، إيران ، فرنسا ، إسبانيا ، اليابان وجمهورية مصر العربية ) بالإضافة إلى أي دولة أخرى تضاف إلى هذه الدول من قبل اللجنة الفنية العليا حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

٣. تعليق الرحلات مع الدول المذكورة في الفقرة (2) وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي مشتملاً على عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية.

٤. علي مسؤولي المراسم والصالة الرئاسية وصالات كبار الزوار التعاون والالتزام بتسهيل تطبيق الإجراءات الصحية.

٥. إغلاق المعابر الحدودية المتاخمة لجمهورية مصر العربية (اشكيت – أرقين – حلفا النهري).

٦. دعم المعابر والمنافذ وتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للوباء بتكامل جهود كل الجهات ذات الصلة (اللجنة الفنية العليا وحكومة الولاية المعنية وحرس الحدود).

٧. التنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال هذا الأسبوع لتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في مناطق إستراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.

٨. علي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تمويل الخطة القومية لمكافحة الكورونا إضافة إلى عقد اجتماع رباعي بين ممثل البنك الدولي – ممثل صندوق النقد الدولي – ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن لتوفير بقية التمويل اللازم.

٩. تفادي التجمعات الكبيرة داخل البلاد.

١٠. على وزارات الثقافة والإعلام تكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي وبث الرسائل التوعوية للمواطنين في جميع أجهزة الإعلام المسموعة – المرئية – المقروءة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

و وجه القرار وزارات الصحة والخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام والداخلية والدفاع والحكم الاتحادي ووزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم 12-3-2020 ( سونا)

شارك الموضوع :



