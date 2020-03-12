بشرى لأصحاب سيارات الملاكي (فل تنك) بدلاً من 120ج يومي الجمعة والسبت مع تباشير وصول وقود شركة الفاخر

تفاقمت أزمة الوقود في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس بصورة غير مسبوقة، وتراصت الصفوف أمام محطات الوقود بحسب جولة لمحرر كوش نيوز بالخرطوم، فيما أفادت الأنباء من الولايات بتعمق الأزمة.

وكشف رئيس لجنة مراقبة وضبط توزيع الوقود المهندس أيمن أبو الجوخ في تصريحات (صحفية) نقلتها وكالة السودان للأنباء عن عزم وزارة الطاقة والتعدين توزيع كميات مضاعفة من الوقود للطلمبات، وقال من المقرر زيادة كمية التعبئة في العربات الملاكي لـ(فل تنك) بدلاً من 120 ليومي الجمعة والسبت.

وبدأت عمليات التفريق للوقود بميناء الخير الخاص بمناولة مشتقات المواد البترولية بميناء بورتسودان شرقي السودان يوم الأحد 8 مارس الجاري من (الناقلة العملاقة JAG PUSHPA) التي تحمل نحو 44000 طن متري من الجازولين خاصة بشركة الفاخر المتعاقدة مع حكومة السودان لتوفير سلع إستراتيجية.

وتفاءل وإستبشر المواطنون على منصات التواصل الإجتماعي بإعلان شركة الفاخر في تصريحات صحفية أن لديها ثلاثة سفن نفطية أخرى متجهة نحو السودان ستصل تباعاً خلال الأيام القادمة، تحمل كميات كبيرة من الجازولين والبنزين غير التي بدأت التفريق يوم الأحد الماضي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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