رئيس الأركان الإثيوبية: ماحدث عمل إرهابي غادر وجبان ويستهدف تقويض التحولات التي جرت في السودان

امتدح الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان العلاقات السودانية الأثيوبية ووصفها بالمتينة معددا الروابط الأزلية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه صباح الخميس الفريق أول برهانو جولا نائب رئيس الأركان العامة الإثيوبية على رأس وفد رفيع ضم عددا من قادة القوات المسلحة الأثيوبية بحضور سفير أديس أبابا بالخرطوم وعدد من أعضاء هيئة الأركان.

ويزور الوفد البلاد في أعقاب الحادث الذي استهدف موكب رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك الاثنين الماضي وقال رئيس هيئة الأركان (إن الزيارة تنم عن علاقات أخوية صادقة)، مشيرا إلي ارتباطات الأمن القومي في البلدين وعلاقات التعاون العسكري المتطورة …

من جانبه أشار الجنرال برهانو إلى أن زيارة الوفد جاءت بتوجيهات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد للتعبير عن تضامن ووقوف حكومة وشعب إثيوبيا إلى جانب السودان تجاه الأحداث الأخيرة والتي تمثلت في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وأضاف (ماحدث عمل إرهابي غادر وجبان ويستهدف تقويض التحولات السياسية التي جرت في السودان)، مجددا التأكيد على وقوف إثيوبيا مع تطلعات الشعب السوداني وإرادته.

الخرطوم 12-3-2020(سونا)

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