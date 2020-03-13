زيادة ميزانية امتحان الشهادة وتسليم أرقام الجلوس للطلاب الأسبوع المقبل

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي إن اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام الحالي الذي التأم “الخميس” برئاسة وزير الداخلية إطمان على سير مراحل طباعة الامتحانات والتي تمضي وفق ما خطط له.

وبحسب صحيفة السوداني، أشارت في تصريح صحفي إلى أنه سيتم تسليم أرقام جلوس الطلاب الجالسين للامتحانات الاسبوع المقبل. وقالت إن الاجتماع وقف على زيادة ميزانية الامتحانات لهذا العام بعد موافقة وزارة المالية على تقديم الدعم اللازم لميزانية الامتحانات. وطمأنت أولياء الامور والطلاب بأن الامتحانات لن تخرج من المقرر الدراسي بجانب الوقوف على جاهزية الأجهزة الأمنية لإنفاذ خططها المعنية بتأمين مراكز الامتحانات بكافة المحليات.

الخرطوم(كوش نيوز)

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